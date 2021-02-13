Кабмин планирует конструктивное сотрудничество с МВФ после безрезультатной миссии фонда

Кабинет министров Украины планирует продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом после завершения работы миссии фонда. Правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для выделения денег.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook .

"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ", - написал он.

Как отметил Шмыгаль, во время работы миссии договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения, а правительство четко понимает ожидаемые результаты.

"За время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог. Это вопросы в сфере антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации", - сообщил он.

По его словам, "по всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by".