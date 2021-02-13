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Уряд планує конструктивну співпрацю з МВФ після безрезультатної місії фонду

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 18:06
Уряд планує конструктивну співпрацю з МВФ після безрезультатної місії фонду Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України планує продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом після завершення роботи місії фонду. Уряд має чітке бачення змін, необхідних для виділення коштів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ", - написав він.

Як зазначив Шмигаль, під час роботи місії домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання, а уряд чітко розуміє очікувані результати.

"За час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких ми продовжуємо конструктивний діалог. Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації", - повідомив він.

За його словами, "з усіх цих питань уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by".

Уряд планує конструктивну співпрацю з МВФ після безрезультатної місії фонду

Нагадаємо місія МВФ працювала в період з 21 по 23 грудня 2020 року і з 11 січня по 12 лютого 2021 року. У результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду в 2021 році.

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