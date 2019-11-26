ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бизнес-сообщество против ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа, - ЕБА

Новости » Энергетика     26.11.2019 - 15:59
Бизнес-сообщество против ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа, - ЕБА
Иллюстративное фото (zw.linkedin.com)

Бизнес призывает отказаться от ретроспективного пересмотра зеленого тарифа

Бизнес призывает отказаться от ретроспективного просмотра зеленого тарифа, который приведет к убыткам для Украины и ухудшит ее инвестиционный климат. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации, размещенном на ее сайте.

"Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа на электрическую энергию нарушит один из важнейших общепризнанных принципов права – законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Кроме этого, пересмотр тарифа нарушит международные обязательства Украины перед инвесторами (в рамках договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года) – о стабильности и защите их капиталовложений", - говорится в заявлении.

В ЕБА подчеркнули, что ретроспективные изменения "зеленого" тарифа могут привести к потере средств инвесторами, которые профинансировали украинские проекты и фактически были лишены возможности адекватно оценивать риски и сроки окупаемости проектов, учитывая ретроспективное изменение законодательства. И напомнили об опыте Испании, которая, применив ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, была вынуждена выплачивать компенсацию инвесторам по решению судов.

"Как показывает опыт Испании по имплементации ретроспективных изменений, государство так или иначе будет вынуждено возместить инвесторам недополученные экономические выгоды по проектам на основании судебных и арбитражных решений", - отмечается в заявлении.

По мнению представителей бизнес-сообщества, изменение правил игры существенно снизит инвестиционную привлекательность Украины в целом. В то же время, неопределенность и ожидание непредсказуемых изменений в законодательстве может привести к оттоку иностранных инвесторов в сфере ВИЭ, которая является одной из возможностей повышения энергетической независимости страны.

Ранее глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что ретроспективный просмотр "зеленых" тарифов спровоцирует судебные иски от компаний, которые получили их согласно закону, а также негативно повлияет на развитие зеленой энергетики в Украине и инвестиционный климат в целом.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Принудительных ретроспективных изменений "зеленых" тарифов не будет, - Минэнерго Эксперт предупредил о рисках ретроспективного изменения "зеленого" тарифа
Новости Украины зеленый тариф
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь