Кабмин перенес рабочие дни: в 2022 году будет два периода длинных выходных

Для празднования в 2022 году 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины документом рекомендовано руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2022 году рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.