Кабмін перегляне рішення щодо статутів "Укренерго" та ОГТСУ, - джерела

"Рішення про зміну статутів буде скасовано або якось переглянуто", - сказав один зі співрозмовників.

Кабмін днями змінив статути цих компаній, посиливши вплив представників держави в наглядових радах на ухвалення рішень про призначення керівництва компаній.

Рішення було ухвалено без узгодження з кредиторами і може негативно вплинути на подальше фінансування "Укренерго" та ОГТСУ.