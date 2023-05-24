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Кабмін віддав "Укрнафті" активи Коломойського і не тільки

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Україна, Середа 24 травня 2023 16:50
Кабмін віддав "Укрнафті" активи Коломойського і не тільки Фото: Кабмін передав "Укрнафті" активи "Укрнафтобуріння" та трьох газових компаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юрій Дощатов

Кабінет міністрів передав активи "Укрнафтобуріння" та трьох газових компаній в управління "Укрнафти". Ці компанії пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським та бізнесменами Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабміну.

Так, на сайті Кабміну з'явився текст розпорядження про передачу "Укрнафті" активів, на які накладено арешт, з метою запобігання виникнення проблем з постачанням природного газу.

На сайті не опубліковані супровідні документи з переліком цих активів. Проте, за даними РБК-Україна, мова про компанії "Укрнафтобуріння", "Сахалінське", "Сіріус-1" та "Іст Юроуп Петролеум".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія "Укрнафта" хоче отримати в управління корпоративні права компанії, яка частково раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам, а на початку квітня за рішенням суду були передані АРМА.

Аргументуючи своє бажання, у компанії зазначали, що "Укрнафта" має технічні та практичні можливості щодо збільшення видобутку газу, нафти на Сахалінському родовищі, і, як наслідок, може збільшити виробництво нафтопродуктів.

У зв'язку з цим "Укрнафтобуріння" звернулося до Антимонопольного комітету України.

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Кабінет Міністрів України Укрнафта
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