Кабмин передал часть полномочий от Минсоцполитики в Минэкономики

Кабинет министров передал полномочия формирования государственной политики в сфере труда от Министерства социальной политики в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Кабмин внес изменения в ряд постановлений в сфере оплаты труда.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, целью принятия документа является приведение актов Кабмина в соответствие с законом о формировании государственной политики в сфере труда от 05.12.2019.

Законом функции по формированию и реализации государственной политики в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции, социального диалога, государственного надзора в сфере общеобязательного государственного социального страхования передано от Минсоцполитики в Минэкономики.

Проект акта согласован без замечаний Министерством финансов Украины, Министерством социальной политики Украины; с замечаниями, которые учтены, - Министерством юстиции Украины.

Напомним, количество официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 20 мая 2020 года составила 501 тыс. человек, что на 64% или на 196 тысяч больше, чем на эту же дату прошлого года.

Отметим, что по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.