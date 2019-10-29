Кабмин отменит постановление №560, чтобы в городах не отключили горячую воду и отопление, - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Постановление могут отменить по просьбе Ассоциации городов Украины

По просьбе Ассоциации городов Украины, Кабинет министров Украины может отменить постановление №560, из-за которого в городах могут быть отключения отопления и горячей воды. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт и журналист Тарас Семенюк.

"Суть постановления простая - ограничить верхний предел цены на отопление и горячее водоснабжение. Звучит красиво, вот только это решение - предвыборный трюк Владимира Гройсмана, который пытался такими популистскими способами добавить своей политической силе хоть какой-то рейтинг накануне парламентской гонки. На выборах Гройсман пролетел, а вот постановление №560 осталось и действует до сих пор. Как предвыборный маневр - это может быть и имело какой-то смысл, но вот на деле постановление №560 привело к серьезным угрозам", - заявил журналист.

По его словам, если искусственно ограничить максимальную цену на тариф - можно, то реальную себестоимость услуги - устанавливает только рынок. И в случае, если реальная себестоимость коммунальной услуги превысить установленные ограничения, прописанные в постановлении, разницу придется погашать за счет бюджета.

"Так как в проекте бюджета на 2020 эти средства не предусмотрены (в новом бюджете решили сосредоточиться на программе субсидирования населения и средства направили в эту сферу), альтернативой станет отключение отопления и горячей воды посреди зимы", - отметил Семенюк.

Он также подчеркнул, что подобное развитие событий не устроит нынешнее правительство.

"А потому вероятно, что скоро постановление №560 все же отменят и перейдут к более прозрачной цене на тарифы, которую будет диктовать рынок, а не политики в угоду своим интересам и амбициям", - подытожил Семенюк.

Фото: facebook.com/taras.semenyuk.35