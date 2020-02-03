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Кабмин отменил 27 тысяч спецсанкций против импортеров и экспортеров

Новости » Экономика   

Решение принято во исполнение закона "О валюте и валютных операциях", принятого в 2018 году

Кабинет министров отменил более 27 тысяч специальных санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отметили в пресс-службе, постановление правительства от 4 декабря 2019 года практически реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях".

Напомним, закон "О внешнеэкономической деятельности" наделял Минэкономики полномочиями накладывать санкции по представлениям Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.

В Частности, за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности к субъектам ВЭД Украины или иностранным субъектам хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции:

  • наложение штрафов в случае несвоевременного выполнения или невыполнения субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйственной деятельности своих обязанностей, связанных с законом Украины "О внешнеэкономической деятельности";
  • применение к субъектам ВЭД и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования, устанавливающего определенные запреты, ограничения или порядок осуществления ВЭД;
  • временное приостановление ВЭД в случаях проведения действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.

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