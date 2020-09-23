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Кабмин отменил 36 регуляторных актов

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров отменил 36 нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти. Акты действовали в сферах государственного ценового регулирования, энергетики и лицензирования видов хозяйственной деятельности.

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Решение принято во время заседания правительства 23 сентября.

Целью принятия проекта акта является очистка правового поля от нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые потеряли свою актуальность в связи с принятием законов в соответствующей сфере, в большинстве случаев им не соответствуют, а иногда прямо противоречат.

"Наличие неактуальных актов в нормативном поле вызывает засорение правового поля ложной информацией о государственном регулировании в соответствующих сферах, вводит в заблуждение субъектов хозяйствования относительно действующих норм, а также создает опасность применения неактуальных норм органами власти, субъектами хозяйствования и потребителями", - говорится в пояснительной записке к проекту

Распоряжением правительства отменены акты 1993-2014 годов, в частности, среди которых приказы больше не существующих ведомств. В частности, отменен приказ Госкомнефтегаза 1994 года, приказ Гостаможкома 1996 года, приказ Госкоммедбиопрома 1999 года, приказ Госспецмонополии 1999 года и другие.

Напомним, в мае, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал планы Кабинета министров провести реформу дерегуляции, так называемую "регуляторную гильотину", для облегчения работы малого бизнеса.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", начале сентября 2020 года больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой Кабинета министров (73%) и Верховной рады (76%).

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