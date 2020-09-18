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Кабмин опубликовал постановление о создании Нацоператора на рынке табачных изделий

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.

Об этом говорится на сайте правительства.

Как ранее отмечала заместитель министра экономики Светланы Панаиотиди, указанный пилотный проект будет реализован в срок до конца 2021 года.

"Табачный оператор будет создан для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом", - сообщила она.

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Кроме этого, в министерстве отмечают, что постановление КМУ позволит заложить фундамент для реализации проекта государственно-частного партнерства.

Главная цель - привлечение инвестиций, а также внедрение системы отслеживания движения табачной продукции от производителя до розничного торговца (Track & trace).

По мнению эксперта по экономическим вопросам Кирилла Сазонова, внедрение на рынке Национального оператора подакцизных товаров принесет в бюджет более 15 млрд грн.

Дополнительные средства поступят путем выведения из тени части розничного акциза, НДС и уничтожения рынка нелегальной торговли сигаретами.

"Единственными противниками такого подхода могут выступать лишь те силы, розничные и оптовые торговцы сигарет, которые заинтересованы в минимизации своих налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов. От этого государство теряет миллиарды гривен ежегодно", - считает эксперт.

Напомним, что 9 сентября правительство поддержало предложение Минэкономики о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.

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