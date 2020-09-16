Кабмин определил задачи государственного Укрэксимбанка на четыре года

Кабинет министров Украины утвердил основные направления деятельности АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) на 2020-2024 годы. Предусмотрено, что Укрэксимбанк это преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 сентября, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, основные направления деятельности Укрэксимбанка на 2020-2024 годы предусматривают, что миссия банка будет заключаться в создании и развитии доступной инфраструктуры кредитных инструментов. Предполагается учет специфики экспортной и экспортно-ориентированной деятельности. Целью является повышение конкурентоспособности украинского бизнеса на мировых рынках.

"Такая модель обеспечит его надлежащее функционирование и будет способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов, государства как акционера и станет основой для разработки стратегии его дальнейшего развития", - подчеркнули в Минфине.

Напомним, принципами стратегического реформирования государственного банковского сектора, одобренными правительством 2 сентября 2020 года, определены бизнес-модели отдельно по каждому банку государственного сектора. Предусмотрено, что Укрэксимбанк это преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе.

Как сообщало РБК-Украина, четыре банки государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в размере 16,15 млрд грн. Это на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн). Укрэксимбанк получил 1,917 млрд грн убытка.