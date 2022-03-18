Кабмин определил первоочередные задачи для "Укрпочты" в условиях военного положения

Кабинет министров принял постановление об организации работы "Укрпочты" на период действия военного положения. Решение принято для недопущения социального и продовольственного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Правительства от 17 марта 2022 г. № 305.

"Сетям автозаправочных комплексов, осуществляющим свою деятельность на территории Украины, обеспечить заправку (отпуск топлива) автотранспортных средств, которые принадлежат или находятся в пользовании "Укрпочты", - говорится в решении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.