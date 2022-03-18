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Кабмин определил первоочередные задачи для "Укрпочты" в условиях военного положения

Фото: "Укрпочта" в условиях военного положения изменит режим работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление об организации работы "Укрпочты" на период действия военного положения. Решение принято для недопущения социального и продовольственного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Правительства от 17 марта 2022 г. № 305.

Решением на "Укрпочту" возложении следующие задачи:

  • обеспечение доставки пенсий и денежной помощи гражданам, которые получают пенсии и денежную помощь (при наличии технической возможности);
  • доставка лекарств, гуманитарной помощи, почтовых отправлений и периодических печатных изданий (при наличии технической возможности);
  • осуществление бесплатной перевозки имущества отечественных предприятий, учреждений и организаций согласно перечню, который формируется Министерством экономики и передается в Министерство инфраструктуры.

"Сетям автозаправочных комплексов, осуществляющим свою деятельность на территории Украины, обеспечить заправку (отпуск топлива) автотранспортных средств, которые принадлежат или находятся в пользовании "Укрпочты", - говорится в решении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины