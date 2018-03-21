Кабмин определил объем страхового запаса природного газа

Поставщики будут формировать страховой запас газа в объеме 10%

Кабинет министров Украины утвердил объем страхового запаса природного газа на случай возникновения кризисной ситуации на 2018 год. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, согласно документу, поставщиков природного газа обязали формировать страховой запас в размере 10% от объема поставки, запланированного на следующий месяц. Ранее данная норма утверждалась на 2016-2017 годы. Формирование страхового запаса природного газа в подземных хранилищах необходимо для преодоления возможных чрезвычайных ситуаций.

Фото: постановление о страховом запасе газа

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" планирует сократить накопление запасов газа к следующему отопительному сезону. Согласно проекту финансового плана компании на 2018 год, текстом которого располагает РБК-Украина, объем накопления газа в ПХГ по состоянию на 15 октября 2018 года планируется на уровне 13,8 млрд куб. м, что на 10% меньше, чем в предыдущем году.