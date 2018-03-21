Кабмін визначив обсяг страхового запасу природного газу

Постачальники будуть формувати страховий запас газу в обсязі 10%

Кабінет міністрів України затвердив обсяг страхового запасу природного газу на випадок виникнення кризової ситуації на 2018 рік. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, згідно з документом, постачальників природного газу зобов'язали формувати страховий запас у розмірі 10% від обсягу поставки, запланованого на наступний місяць. Раніше ця норма затверджувалася на 2016-2017 роки. Формування страхового запасу природного газу в підземних сховищах необхідно для подолання можливих надзвичайних ситуацій.

Фото: постанова про страховий запас газу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" планує скоротити накопичення запасів газу до наступного опалювального сезону. Згідно з проектом фінансового плану компанії на 2018 рік, текст якого має РБК-Україна, об'єм накопичення газу в ПСГ станом на 15 жовтня 2018 року планується на рівні 13,8 млрд куб. м, що на 10% менше, ніж у попередньому році.