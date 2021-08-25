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Кабмин определил контролируемые пограничные районы

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Украина, Среда 25 августа 2021 14:29
Кабмин определил контролируемые пограничные районы фото: правительство определило контролируемые пограничные районы (facebook.com / DPSUkraine)
Автор: Тиберий Юрик

Кабинет министров актуализировал перечень городов и районов, на которых устанавливается контролируемые пограничные районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"По решению правительства актуализирован перечень городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы. Изменено ширину пограничной полосы, которая составит 5 километров вдоль всей сухопутной границы", - говорится в сообщении.

Кабмин установил определенные режимные правила в районах, прилегающих к административной границе между Херсонской областью и оккупированным Россией Крымом. Также новые правила распространяются на районы, прилегающие к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях на период проведения ООС.

"Среди прочего они будут определять правила въезда, пребывания, проживания и передвижения лиц, производства работ, проведения собраний, митингов, манифестаций и демонстраций, спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий", - рассказали в ГПСУ.

С перечнем городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы, можно ознакомиться на сайте ГНСУ.

    Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы".

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