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Кабмін визначив контрольовані прикордонні райони

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Україна, Середа 25 серпня 2021 14:29
Кабмін визначив контрольовані прикордонні райони фото: уряд визначив контрольовані прикордонні райони (facebook.com/ DPSUkraine)
Автор: Тіберій Юрик

Кабінет міністрів актуалізував перелік міст і районів, на яких установлюється контрольовані прикордонні райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикороднної служби України.

"За рішенням уряду актуалізовано перелік міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони. Змінено ширину прикордонної смуги, яка становитиме 5 кілометрів вздовж усього сухопутного кордону", - йдеться в повідомленні.

Кабмін встановив певні режимні правила у районах, прилеглих до адміністративної межі між Херсонською областю та окупованим Росією Кримом. Також нові правила поширюються на райони, прилеглі до лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях на період проведення ООС.

"Серед іншого вони (нові правила. - ред.) визначатимуть правила в’їзду, перебування, проживання та пересування осіб, провадження робіт, проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрації, спортивних, видовищних та інших масових заходів тощо", - розповіли в ДПСУ.

З переліком міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони, можна ознайомитись на сайті ДПСУ.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону".

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