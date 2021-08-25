Кабмін визначив контрольовані прикордонні райони

Кабінет міністрів актуалізував перелік міст і районів, на яких установлюється контрольовані прикордонні райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикороднної служби України .

"За рішенням уряду актуалізовано перелік міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони. Змінено ширину прикордонної смуги, яка становитиме 5 кілометрів вздовж усього сухопутного кордону", - йдеться в повідомленні.

Кабмін встановив певні режимні правила у районах, прилеглих до адміністративної межі між Херсонською областю та окупованим Росією Кримом. Також нові правила поширюються на райони, прилеглі до лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях на період проведення ООС.

"Серед іншого вони (нові правила. - ред.) визначатимуть правила в’їзду, перебування, проживання та пересування осіб, провадження робіт, проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрації, спортивних, видовищних та інших масових заходів тощо", - розповіли в ДПСУ.

З переліком міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони, можна ознайомитись на сайті ДПСУ.