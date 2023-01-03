ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін оновив правила перевезення пасажирів: які машини зникнуть з маршрутів

Новость на русском →
Україна, Вівторок 03 січня 2023 18:42
Кабмін оновив правила перевезення пасажирів: які машини зникнуть з маршрутів Фото: Кабмін оновив правила перевезення пасажирів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів вирішив внести зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, уряд вирішив заборонити участь в конкурсі перевізників, які пропонують для використання на автобусних маршрутах загального користування автобуси, що переобладнані з вантажних транспортних засобів.

"Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Визначено повноваження виконавчих органів територіальних громад у проведенні ними конкурсів на автобусних маршрутах загального користування в межах їхніх територіальних громад відповідно до вимог чинного законодавства України", - написав він.

Окрім цього поступово планується що на внутрішньообласних маршрутах та маршрутах в межах однієї територіальної громади буде використовуватись транспорт, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Нагадаємо, що після обстрілів 16 грудня РБК-Україна повідомляло, що у столиці замість метро і наземного електротранспорту пустили автобуси.

При цьому автобуси у Києві можуть стати безкоштовними для пасажирів, якщо у місті відбудеться тотальний блекаут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України пассажир маршруки
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села