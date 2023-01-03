Кабмін оновив правила перевезення пасажирів: які машини зникнуть з маршрутів

Кабінет міністрів вирішив внести зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, уряд вирішив заборонити участь в конкурсі перевізників, які пропонують для використання на автобусних маршрутах загального користування автобуси, що переобладнані з вантажних транспортних засобів.

"Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Визначено повноваження виконавчих органів територіальних громад у проведенні ними конкурсів на автобусних маршрутах загального користування в межах їхніх територіальних громад відповідно до вимог чинного законодавства України", - написав він.

Окрім цього поступово планується що на внутрішньообласних маршрутах та маршрутах в межах однієї територіальної громади буде використовуватись транспорт, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.