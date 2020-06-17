Кабмин одобрит методику ужесточения карантина

Кабинет министров одобрит методику ужесточения карантина на своем заседании. Ее разработало Министерство здравоохранения.

Об этом в ходе заседания правительства заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

"Также сегодня на заседании правительства мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах. Отмечу, если этого потребует ситуация. Тогда будет использоваться вот эта методика", - отметил премьер.

Так, глава Кабмина подчеркнул, что адаптивный карантин в Украине продлят из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По словам Шмыгаля, ослабление ограничений привело к увеличению количества новых больных коронавирусом, о чем свидетельствует статистика. За последнюю неделю зафиксировали 4853 больных, что является наибольшим показателем за время пандемии. В cвязи с этим КМУ хочет продлить карантин до конца июля.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине установили сразу два антирекорда по коронавирусу - по количеству новых случаев и числу умерших от болезни.

Как писало РБК-Украина, рост числа новых заражений в Минздраве связывают с несоблюдением карантина.