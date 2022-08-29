Кабмин одобрил законопроект о быстрых инвестициях: о чем идет речь в документе
Кабинет министров одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для приобретения права на землю и для начала строительства под проекты, направленные на восстановление экономики. Документ вскоре будет зарегистрирован в парламенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
По данным пресс-службы, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, которые реализуют проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получат максимально благоприятные условия для инвестирования.
Это, в частности:
- - сокращение сроков приобретения прав на земельный участок - с 18 до 3 месяцев,
- - право на земельный участок будет приобретаться без аукциона, без документации по землеустройству, с гарантиями неотчуждения участка,
- - установление и изменение целевого назначения земли сможет происходить без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения и вида функционального назначения территории,
- - проектирование объекта строительства может происходить без соблюдения градостроительных условий и ограничений при условии соответствия строительным нормам.
Проектом восстановления будет считаться проект, который:
- - имеет стоимость от 500 тысяч евро;
- - направлен на любую сферу промышленности (за исключением деятельности по обращению с отходами и строительства жилья).
Для его включения в Перечень проектов восстановления предпринимателю следует подать заявку в Министерство экономики.
Напомним, по прогнозу, экономика Украины должна стабилизироваться и может вырасти на целых 15,5% в 2023 году. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост будет зависеть от событий в войне против России.
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