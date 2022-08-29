Кабмин одобрил законопроект о быстрых инвестициях: о чем идет речь в документе

Кабинет министров одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для приобретения права на землю и для начала строительства под проекты, направленные на восстановление экономики. Документ вскоре будет зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

По данным пресс-службы, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, которые реализуют проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получат максимально благоприятные условия для инвестирования.

Это, в частности:

- сокращение сроков приобретения прав на земельный участок - с 18 до 3 месяцев,

- право на земельный участок будет приобретаться без аукциона, без документации по землеустройству, с гарантиями неотчуждения участка,

- установление и изменение целевого назначения земли сможет происходить без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения и вида функционального назначения территории,

- проектирование объекта строительства может происходить без соблюдения градостроительных условий и ограничений при условии соответствия строительным нормам.

Проектом восстановления будет считаться проект, который:

- имеет стоимость от 500 тысяч евро;

- направлен на любую сферу промышленности (за исключением деятельности по обращению с отходами и строительства жилья).

Для его включения в Перечень проектов восстановления предпринимателю следует подать заявку в Министерство экономики.