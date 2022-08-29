Уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції: про що йдеться в документі

Кабінет міністрів схвалив законопроект про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під проекти, що спрямовані на відновлення економіки. Документ незабаром буде зареєстрований у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

За даними прес-служби, під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проекти, що входять до Переліку проектів відновлення економіки, отримають максимально сприятливі умови для інвестування.

Це, зокрема:

- скорочення строків набуття прав на земельну ділянку - з 18 до 3 місяців,

- право на земельну ділянку набуватиметься без аукціону, без документації з землеустрою, з гарантіями невідчуження ділянки,

- встановлення та зміна цільового призначення землі зможе відбуватися без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення та видом функціонального призначення території,

- проектування об’єкта будівництва може відбуватися без дотримання містобудівних умов і обмежень за умови відповідності будівельним нормам.

Проектом відновлення буде вважатися проект, який:

- має вартість від 500 тисяч євро;

- спрямований на будь-яку сферу промисловості (за виключенням діяльності з поводження з відходами та будівництва житла).

Для його включення до Переліку проектів відновлення підприємцю слід подати заявку до Міністерства економіки.