Уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції: про що йдеться в документі
Кабінет міністрів схвалив законопроект про спрощення дозвільних процедур для набуття права на землю та для початку будівництва під проекти, що спрямовані на відновлення економіки. Документ незабаром буде зареєстрований у парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
За даними прес-служби, під час дії воєнного стану та у відбудовний період підприємці, які реалізують проекти, що входять до Переліку проектів відновлення економіки, отримають максимально сприятливі умови для інвестування.
Це, зокрема:
- - скорочення строків набуття прав на земельну ділянку - з 18 до 3 місяців,
- - право на земельну ділянку набуватиметься без аукціону, без документації з землеустрою, з гарантіями невідчуження ділянки,
- - встановлення та зміна цільового призначення землі зможе відбуватися без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення та видом функціонального призначення території,
- - проектування об’єкта будівництва може відбуватися без дотримання містобудівних умов і обмежень за умови відповідності будівельним нормам.
Проектом відновлення буде вважатися проект, який:
- - має вартість від 500 тисяч євро;
- - спрямований на будь-яку сферу промисловості (за виключенням діяльності з поводження з відходами та будівництва житла).
Для його включення до Переліку проектів відновлення підприємцю слід подати заявку до Міністерства економіки.
Нагадаємо, за прогнозом, економіка України повинна стабілізуватися і може зрости на цілих 15,5% у 2023 році. Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання залежатиме від подій у війні проти Росії.
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