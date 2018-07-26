Кабмин одобрил введение оценки результатов интеграции в НАТО

Правительство утвердило новое положение о программах под эгидой комиссии Украина-НАТО

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента о годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО, которым утверждается соответствующее положение и оценивание результатов выполнения этих программ. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что положение о разработке программ под эгидой комиссии Украина-НАТО предусматривает новый подход к формированию, который будет содержать более широкие стратегические среднесрочные цели, задачи для их достижения на конкретный год, а также индикаторы выполнения и эффективности.

"Если президент поддержит наши предложения, то это позволит нам формировать качественно новые программы, которые еще больше будут походить на планы действий по членству в НАТО", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Фото: положение о разработке программ под эгидой комиссии Украина-НАТО

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил Западу "последствиями" в случае вступления Украины и Грузии в НАТО.