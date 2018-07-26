Кабмін схвалив введення оцінки результатів інтеграції в НАТО

Уряд затвердив нове положення про програми під егідою комісії Україна-НАТО

Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО, яким затверджується відповідне положення та оцінювання результатів виконання цих програм. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що положення про розробку програм під егідою комісії Україна-НАТО передбачає новий підхід до формування, який буде містити більш широкі стратегічні середньострокові цілі, завдання для їх досягнення на конкретний рік, а також індикатори виконання та ефективності.

"Якщо президент підтримає наші пропозиції, то це дозволить нам формувати якісно нові програми, які ще більше будуть походити на плани дій щодо членства в НАТО", - зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Фото: положення про розробку програм під егідою комісії Україна-НАТО

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив Заходу "наслідками" у разі вступу України і Грузії в НАТО.