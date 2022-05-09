Кабмин одобрил стратегию госбанков: что планируется финансировать во время военного положения

Кабинет министров одобрил основные (стратегические) направления деятельности банков государственного сектора на период военного положения и послевоенного восстановления экономики. Решение определяет ключевые цели и направления, вводит мониторинг потенциальных угроз национальной безопасности Украины и меры их нейтрализации.
Главными приоритетами деятельности банков государственного сектора определено финансирование:
субъектов предпринимательской деятельности и населения, пострадавших вследствие вооруженной агрессии России и/или для предотвращения ими такой агрессии, в частности с целью удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований;
аграрного сектора с целью продовольственного обеспечения страны, включая проведение посевной компании, в том числе смежных отраслей, которые обеспечивают функционирование сельскохозяйственных предприятий (поставщики топлива, удобрений, семян, средств защиты растений и т.п);
предприятий (объектов) критической инфраструктуры;
пищевой промышленности, продуктового ритейла и смежных отраслей, направленных на продовольственное обеспечение населения;
финансирование инфраструктурных проектов, направленных на восстановление/развитие объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе поврежденных/разрушенных в результате проведения боевых действий во время военного положения;
транспортно-логистической инфраструктуры страны и проектов, связанных с развитием новых логистических решений;
поддержки релокации предприятий, которые находились в тех регионах Украины/местах проведения активных боевых действий во время военного положения;
производственных мощностей для импортозамещения продукции, импортировавшейся из России и/или Белоруссии.
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