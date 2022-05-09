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Кабмин одобрил стратегию госбанков: что планируется финансировать во время военного положения

Фото: Кабинет министров одобрил основные направления деятельности госбанков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил основные (стратегические) направления деятельности банков государственного сектора на период военного положения и послевоенного восстановления экономики. Решение определяет ключевые цели и направления, вводит мониторинг потенциальных угроз национальной безопасности Украины и меры их нейтрализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 7 мая 2022 г. № 356-р.

Главными приоритетами деятельности банков государственного сектора определено финансирование:

  • субъектов предпринимательской деятельности и населения, пострадавших вследствие вооруженной агрессии России и/или для предотвращения ими такой агрессии, в частности с целью удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований;
  • аграрного сектора с целью продовольственного обеспечения страны, включая проведение посевной компании, в том числе смежных отраслей, которые обеспечивают функционирование сельскохозяйственных предприятий (поставщики топлива, удобрений, семян, средств защиты растений и т.п);
  • предприятий (объектов) критической инфраструктуры;
  • пищевой промышленности, продуктового ритейла и смежных отраслей, направленных на продовольственное обеспечение населения;
  • финансирование инфраструктурных проектов, направленных на восстановление/развитие объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе поврежденных/разрушенных в результате проведения боевых действий во время военного положения;
  • транспортно-логистической инфраструктуры страны и проектов, связанных с развитием новых логистических решений;
  • поддержки релокации предприятий, которые находились в тех регионах Украины/местах проведения активных боевых действий во время военного положения;
  • производственных мощностей для импортозамещения продукции, импортировавшейся из России и/или Белоруссии.

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Кабинет Министров Украины