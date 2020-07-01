Кабмин одобрил проекты сделок для получения более 100 млн евро помощи от ЕС

Помощь будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса
Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений, которые дадут возможность Украине получить помощь от Европейского союза в размере 105 миллионов евро. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
Речь идет о следующих сделках:
"Это дополнительный ресурс, в комплексе с антикризисными мерами позволит быстрее пройти последствия коронакризиса и дать малому и среднему бизнесу развиваться быстрее", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, 10 июня Украина получила от ЕС второй транш программы кредитной помощи на сумму в 500 млн евро.
Также РБК-Украина писало, что Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине в связи с наводнениями на западе страны.
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Автор: Игорь Литвиненко