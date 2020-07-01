Кабмин одобрил проекты сделок для получения более 100 млн евро помощи от ЕС

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Помощь будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса

Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений, которые дадут возможность Украине получить помощь от Европейского союза в размере 105 миллионов евро. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Речь идет о следующих сделках:

EU4BUSINESS - программа позволит предоставить гранты на региональные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства на местах, Украина получит 20 млн евро;

Программа технического сотрудничества 2020 - будет предоставлено 60 млн евро на реализацию реформ в направлении евроинтеграции (в том числе, это касается имплементации положений Соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС);

Программа поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств, сумма помощи по которой составит 25 млн евро.

"Это дополнительный ресурс, в комплексе с антикризисными мерами позволит быстрее пройти последствия коронакризиса и дать малому и среднему бизнесу развиваться быстрее", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 10 июня Украина получила от ЕС второй транш программы кредитной помощи на сумму в 500 млн евро.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине в связи с наводнениями на западе страны.

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Автор: Игорь Литвиненко