Кабмин одобрил полную отмену таможенных платежей при условии принятия Радой закона

Постановлением установлено, что на период военного положения, субъектам хозяйствования и гражданам предоставляется право выбирать один из двух способов их таможенного оформления и таможенного контроля:

упрощенный способ предполагает, что таможенный контроль и таможенное оформление товаров, в частности транспортных средств, проводится без взимания таможенных платежей, в том числе НДС, акцизного налога, ввозной пошлины, путем представления декларантом таможенному органу предварительной таможенной декларации без проведения таможенного осмотра, без применения фитосанитарного контроля непосредственно в пунктах пропуска. стандартный способ, который предусматривает, что таможенный контроль и таможенное оформление товаров, проводится в полном объеме в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины, а налогообложение ввозимых товаров, проводится на общих основаниях, установленных Налоговым кодексом.

Упрощенный способ не может применяться к спирту, алкогольным напиткам и табачным изделиям.

"Государственной таможенной службе, руководителям соответствующих таможенных органов, через которые товары, в частности транспортные средства, проходят таможенное оформление и таможенный контроль, который проводится упрощенным способом, обеспечить пропуск таких товаров, их таможенное оформление и таможенный контроль в случае наличия предварительной таможенной декларации в срок не более десяти минут", - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу одновременно с законом, который предусматривает, в частности, проведение в условиях военного положения таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, без взимания таможенных платежей, в том числе налога на добавленную стоимость и акцизного налога", - говорится в постановлении.