Кабмин одобрил план выполнения указа о санкциях против России

В правительстве будут мониторить эффективность санкций вместе с СБУ и Нацбанком

Кабинет министров Украины на заседании 30 мая одобрил план выполнения указа президента о санкциях против Российской Федерации от 14 мая. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, органам исполнительной власти поручили проводить мониторинг эффективности санкций против России вместе со Службой безопасности и Национальным банком Украины. Кроме того, до 15 июня их обязали внести предложения по изменениям в законодательство для улучшения процедуры мониторинга, а МИД Украины до этой даты должен сообщить международным партнерам о синхронизации санкций.

Фото: план выполнения указа о санкциях против России

Напомним, ранее сообщалось, что Украина из-за агрессии РФ ввела санкции против 756 юридических и свыше 1,7 тыс. физических лиц. В частности, персональные санкции применены в отношении отдельных российских олигархов и военных из ЧВК "Вагнера".