Кабмін схвалив план виконання указу про санкції проти Росії

В уряді будуть моніторити ефективність санкцій разом з СБУ і Нацбанком

Кабінет міністрів України на засіданні 30 травня схвалив план виконання указу президента про санкції проти Російської Федерації від 14 травня. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, органам виконавчої влади доручили проводити моніторинг ефективності санкцій проти Росії разом зі Службою безпеки та Національним банком України. Крім того, до 15 червня їх зобов'язали внести пропозиції щодо змін до законодавства для покращення процедури моніторингу, а МЗС України до цієї дати має повідомити міжнародним партнерам про синхронізацію санкцій.

Фото: план виконання указу про санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна через агресію РФ ввела санкції проти 756 юридичних і понад 1,7 тис. фізичних осіб. Зокрема, персональні санкції застосовано у відношенні окремих російських олігархів та військових з ПВК "Вагнера".