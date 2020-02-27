Кабмин одобрил квоту на иммиграцию иностранцев для трудоустройства в ІТ-компаниях

Украинским компаниям разрешено пригласить на работу 5 тысяч специалистов
Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов из-за рубежа для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
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Отмечается, что приглашенные специалисты смогут:
"Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40000 вакансий ІТишников. Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников - нашим технологическим компаниям не хватает специалистов", - пояснил глава Минцифры.
Напомним, Кабинет министров Украины установил квоту для иммиграции иностранцев и лиц без гражданства в Украину на 2017 год в 3963 человека.
Как писало РБК-Украина ранее, в 2013 году правительство установило квоту на иммиграцию в Украину на уровне 6 тыс. 221 человек.