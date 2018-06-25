Кабмин обязал больницы к 1 сентября обнародовать информацию об имеющихся лекарствах

Медицинские учреждения должны будут еженедельно обновлять информацию об имеющихся лекарствах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что к 1 сентября 2018 года все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Так, Гройсман требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с последующим еженедельным ее обновлением.

"Все, что обеспечено по лекарствам, еженедельно должно быть доставлено к человеку. Система должна работать, как часы, и это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизию ситуации. Начинайте действовать активно… К 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а дальше - еженедельное ее обновление", - заявил Гройсман во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарственными.

Напомним, 4 июня, закупленных за государственные средства. Среди медикаментов, в частности, препараты для пациентов, которые перенесли трансплантацию.