Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кабмин обязал больницы к 1 сентября обнародовать информацию об имеющихся лекарствах

НовостиОбщество    25.06.2018 - 14:58
Фото: совещания по обеспечению граждан лекарственными (kmu.gov.ua)
Фото: совещания по обеспечению граждан лекарственными (kmu.gov.ua)

Медицинские учреждения должны будут еженедельно обновлять информацию об имеющихся лекарствах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что к 1 сентября 2018 года все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Так,  Гройсман требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с последующим еженедельным ее обновлением.

"Все, что обеспечено по лекарствам, еженедельно должно быть доставлено к человеку. Система должна работать, как часы, и это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизию ситуации. Начинайте действовать активно… К 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а дальше - еженедельное ее обновление", - заявил Гройсман во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарственными.

Напомним, 4 июня Минздрав отправил в регионы ряд препаратов, закупленных за государственные средства. Среди медикаментов, в частности, препараты для пациентов, которые перенесли трансплантацию.
Таможенный союз: зачем Гройсман и Аваков отправили полицейских искать контрабанду Кабмин предлагает ВР уточнить сроки взыскания штрафов за нарушения при производстве алкоголя
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь