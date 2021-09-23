Кабмин обязал АЗС снизить цены на бензин на 44 копейки по формуле "Роттердам+"

Министерство экономики пересчитало предельные цены на бензин и дизтопливо на АЗС по формуле "Роттердам+" - цена топлива в порту Роттердам плюс 27 долларов/тонна за доставку топлива в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/литр, на дизтопливо - 29,59 грн/литр. По сравнению с серединой сентября средняя цена на бензин снизилась на 0,44 грн/литр, тогда как на ДТ - увеличилась на 0,27 грн/литр.