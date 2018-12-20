Кабмін оголосив догану першому заступнику голови Держлікслужби

Фото: засідання Кабміну kmu.gov.ua)

Догану оголошено за перевищення службових повноважень

Кабінет міністрів оголосив догану першому заступнику голови Держлікслужби Владиславу Цілині. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду, передає РБК-Україна.

Догану оголошено за перевищення службових повноважень. Зокрема, Цілина приймав необґрунтовані рішення про заборону вакцин.

"У зв'язку з допущенням дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 7 частини другої статті 65 закону України "Про державну службу" (перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення), оголосити догану першому заступнику голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Цілині Владиславу Володимировичу", - йдеться у розпорядженні.

У МОЗ відзначили, що через дії керівництва Держлікслужби кожен раз зупинявся процес імунізації українців. Публікації таких розпоряджень призвели до дискредитації імунізації і збільшенню загрози відмов громадян від вакцинації. Це поставило під загрозу національну безпеку та негативно вплинуло на епідемічну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів усунув керівництво Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та ініціював дисциплінарне провадження.

Відомство тільки в 2018 році неодноразово приймало необґрунтовані рішення про тимчасову заборону на реалізацію та застосування різних вакцин. Мова йде про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії, правця і коклюшу.

Зокрема, голова Наталія Гудзь та її перший заступник Владислав Цілина виносили ці заборони всупереч встановленому порядку застосування тимчасових заборон. У МОЗ підкреслили, що вони не мали достатніх підстав і фактів, які б свідчили про необхідність таких заборон.