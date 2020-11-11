Кабмин обещает поддержку бизнесу во время усиленного карантина выходного дня

Кабинет министров будет поддерживать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. В частности предусматривается ряд программ поддержки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, 11 ноября на заседании правительства будут рассмотрены изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня.

Для поддержки бизнеса Кабмин готов возобновить и расширить такие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;

совместно с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

Шмыгаль убеждает, что правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрал такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы.

Накануне Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня позволит Украине избежать продолжение стремительного роста заболеваемости коронавирусом и зафиксировать ее на текущем уровне. Полный локдаун нанес бы непоправимый вред экономике.

Напомним, в ближайшее время в Украине введут карантин выходного дня. Предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.