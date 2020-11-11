Кабмин обещает поддержку бизнесу во время усиленного карантина выходного дня

Кабинет министров будет поддерживать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. В частности предусматривается ряд программ поддержки.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
По его словам, 11 ноября на заседании правительства будут рассмотрены изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня.
Для поддержки бизнеса Кабмин готов возобновить и расширить такие программы поддержки:
Шмыгаль убеждает, что правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрал такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы.
Накануне Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня позволит Украине избежать продолжение стремительного роста заболеваемости коронавирусом и зафиксировать ее на текущем уровне. Полный локдаун нанес бы непоправимый вред экономике.
Напомним, в ближайшее время в Украине введут карантин выходного дня. Предлагается вводить жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.