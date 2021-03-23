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Кабмин назвал дополнительные критерии для усиления карантина в регионах "оранжевой" зоны

Автор: Роман Тверденко

Власти регионов в "оранжевой" зоне карантина могут усиливать ограничения по дополнительным показателям. Это показатель обнаруженных случаев за неделю в населенном пункте и увеличение процента новых случаев в сравнении с прошлой неделей.

Об этом сказано в постановлении Кабинета министров Украины.

В отдельных территориальных общинах могут ужесточат карантин, если количество новых случаев заражения коронавирусом в течение последней недели превышает 70 случаев.

Также ужесточать карантин можно, если в течение последних семи дней показатель новых случаев больше показателя за прошлую неделю на 50 и больше процентов.

Напомним, Кабинет министров ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах "красной" зоны. Теперь граждане обязаны здесь носить маски.

Также вчера правительство передало полномочия вводить ограничения относительно работы общественного транспорта местным властям.

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