Кабмин назначил нового главу порта "Южный"

Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)

Вместо Александра Олейника руководить портом будет Сергей Ковшар

Кабинет министров провел кадровые перестановки в порте "Южном". Вместо Александра Олейника, который занимал должность исполняющего обязанности директора порта с ноября 2019, назначен Сергей Ковшар.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее в структуре управления порта Ковшар занимал пост заместителя директора по экономике и финансам.

Напомним, под руководством Александра Олейника МТП "Южный" перевалил рекордные 10,6 млн тонн грузов в первом полугодии 2020 года. Это самый высокий показатель грузоперевалки в истории порта.

За 6 месяцев порт "Южный" перевалил 7,812 млн тонн грузов на экспорт (+62%) и 1,480 млн тонн импортных грузов (+55%), транзит составил 1,82 млн тонн (+36%), каботаж - 211,4 тыс. тонн.

Кроме того, экспортная пропускная способность увеличилась на 20%.

В свою очередь, до назначения директором порта "Южный" в 2019 году Сергей Ковшар руководил Мариупольским госстивидором. Так, в Мариуполе был создан современный терминал по перевалке стального листа, а также завершено строительство зернового терминала, мощности которого составляют до 2,5 миллиона тонн зерна в год.

Новоназначенный Сергей Ковшар в 2011 году возглавлял КП "Одесские инженерные сети", а с 2011 по 2013 был заместителем директора КП "Теплоснабжение Одессы". Затем (2015-2016) был заместителем директора по финансовым вопросам АО "Биостимулятор".