Кабмін призначив нового главу порту "Южний"

Фото: Кабінет міністрів України (РБК-Україна)

Замість Олександра Олійника керувати портом буде Сергій Ковшар

Кабінет міністрів провів кадрові перестановки в порту "Южний". Замість Олександра Олійника, який обіймав посаду виконуючого обов'язки директора порту з листопада 2019, призначено Сергія Ковшару.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Раніше в структурі управління порту Ковшар обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів.

Нагадаємо, під керівництвом Олександра Олійника МТП "Южний" перевалив рекордні 10,6 млн тонн вантажів у першому півріччі 2020 року. Це найвищий показник вантажоперевалки в порту історії.

За 6 місяців порт "Южний" перевалив 7,812 млн тонн вантажів на експорт (+62%) і 1,480 млн тонн імпортних вантажів (+55%), транзит склав 1,82 млн тонн (+36%), каботаж - 211,4 тис. тонн.

Крім того, експортна пропускна здатність збільшилася на 20%.

Своєю чергою, до призначення директором порту "Южний" у 2019 році Сергій Ковшар керував Маріупольським держстивидором. Так, в Маріуполі був створений сучасний термінал з перевалки сталевого листа, а також завершено будівництво зернового термінала, потужності якого складають до 2,5 мільйона тонн зерна в рік.

Новопризначений Сергій Ковшар у 2011 році очолював КП "Одеські інженерні мережі", а з 2011 по 2013 був заступником директора КП "Теплопостачання Одеси". Потім (2015-2016) був заступником директора з фінансових питань АТ "Біостимулятор".