Кабмин назначил исполняющего обязанности премьера в случае отсутствия Шмыгаля

Кабинет министров внес изменения в перечень вопросов, относящихся к компетенции вице-премьер-министров Украины. В случае отсутствия премьер-министра Дениса Шмыгаля его обвязки будет выполнять первый вице-премьер-министр Алексей Любченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 28 июля 2021 г. № 790, размещенное на сайте правительства.

Ранее в случае отсутствия премьера его обязанности исполнял вице-премьер Алексей Резников. Это было связано с тем, что в правительстве не было первого вице-премьера.