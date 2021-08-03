Кабмін визначив виконувача обов'язки прем'єра у разі відсутності Шмигаля
Фото: перший віце-прем'єр-міністр України Олексій Любченко ( facebook.com/TaxUkraine)
Кабінет міністрів вніс зміни до переліку питань, що належать до компетенції віце-прем’єр-міністрів України. У разі відсутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його обв'язки буде виконувати перший віце-прем'єр-міністр Олексій Любченко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 28 липня 2021 р. № 790, розміщену на сайті уряду.
Раніше у разі відсутності прем'єра його обов'язки виконував віце-прем'єр Олексій Рєзніков.
Це було пов'язане з тим, що в уряді не було першого віце-прем'єра.
Водночас 20 травня Верховна рада призначила Олексій Любченка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку економіки. До цього він був головою Державної податкової служби.