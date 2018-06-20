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Кабмин назначил Гончарова замминистра внутренних дел

НовостиПолитика    20.06.2018 - 15:13
Фото: Сергей Гончаров (mvs.gov.ua)
Фото: Сергей Гончаров (mvs.gov.ua)

Ранее он занимал пост замдиректора сервисного центра МВД

Кабинет министров Украины назначил Сергея Гончарова заместителем министра внутренних дел Украины. Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

"Да, Гончарова назначили заместителем министра МВД", - сказал Розенко.

Ранее Сергей Гончаров занимал должность заместителя директора Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а также заместителя начальника департамента полиции охраны.

Напомним, уголовную полицию главного управления Донецкой области возглавил полковник полиции Артем Кисько, который до этого возглавлял управление уголовного розыска.

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Теги публикации: Министерство внутренних дел Украины, заместитель, назначение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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