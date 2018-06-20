Кабмин назначил Гончарова замминистра внутренних дел

Ранее он занимал пост замдиректора сервисного центра МВД
Кабинет министров Украины назначил Сергея Гончарова заместителем министра внутренних дел Украины. Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
"Да, Гончарова назначили заместителем министра МВД", - сказал Розенко.
Ранее Сергей Гончаров занимал должность заместителя директора Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины, а также заместителя начальника департамента полиции охраны.
Напомним, уголовную полицию главного управления Донецкой области возглавил полковник полиции Артем Кисько, который до этого возглавлял управление уголовного розыска.