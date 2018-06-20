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Кабмін призначив Гончарова заступником міністра внутрішніх справ

НовиниПолітика    20.06.2018 - 15:13
Фото: Сергій Гончаров (mvs.gov.ua)
Фото: Сергій Гончаров (mvs.gov.ua)

Раніше він обіймав посаду заступника директора сервісного центру МВС

Кабінет міністрів України призначив Сергія Гончарова заступником міністра внутрішніх справ України. Про це РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

"Так, Гончарова призначили заступником міністра МВС", - сказав Розенко.

Раніше Сергій Гончаров обіймав посаду заступника директора Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, а також заступника начальника департаменту поліції охорони.

Нагадаємо, кримінальну поліцію головного управління Донецької області очолив полковник поліції Артем Кисько, який до цього очолював управління карного розшуку.

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Теги публікації: Міністерство внутрішніх справ України, заместитель, назначение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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