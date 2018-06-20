Кабмін призначив Гончарова заступником міністра внутрішніх справ

Раніше він обіймав посаду заступника директора сервісного центру МВС
Кабінет міністрів України призначив Сергія Гончарова заступником міністра внутрішніх справ України. Про це РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.
"Так, Гончарова призначили заступником міністра МВС", - сказав Розенко.
Раніше Сергій Гончаров обіймав посаду заступника директора Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, а також заступника начальника департаменту поліції охорони.
Нагадаємо, кримінальну поліцію головного управління Донецької області очолив полковник поліції Артем Кисько, який до цього очолював управління карного розшуку.