Кабмин назначил главного по космосу в Украине
Кабинет министров назначил нового главу Государственного космического агентства. Им стал Владимир Тафтай.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.
Тафтай подавался на эту должность еще в 2019 году, однако тогда не прошел. До этого он занимал должность начальника управления координации космической деятельности департамента экономики, обороны и безопасности Министерства экономики. Отсюда он уволился в сентябре 2020 года, перейдя должность вице-президента по интеллектуальным вопросам госпредприятия "Антонов".
Также правительство согласовало назначения Сергея Костюка главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Кроме этого назначил Сергея Галицына временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
Напомним, вчера Кабмин назначил временного исполняющего обязанности руководителя Государственного космического агентства (Госкосмоса). Им стал Владимир Михеев.
Также РБК-Украина писало, что правительство планирует реформировать Госкосмос. Агентство хотят вернуть к тому виду, с которого оно начиналось.