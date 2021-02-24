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Кабмін призначив головного по космосу в Україні

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 14:25
Кабмін призначив головного по космосу в Україні Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів призначив нового голову Державного космічного агентства. Ним став Володимир Тафтай.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Тафтай подавався на цю посаду ще в 2019 році, проте тоді не пройшов. До цього він обіймав посаду начальника управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки. Звідси він звільнився у вересні 2020 року, перейшовши посаду віце-президента з інтелектуальних питань держпідприємства "Антонов".

Також уряд погодив призначення Сергія Костюка головою Державного агентства України з управління зоною відчуження. Крім цього призначив Сергія Галіцина тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Нагадаємо, вчора Кабмін призначив тимчасового виконуючого обов'язки керівника Державного космічного агентства (Держкосмосу). Ним став Володимир Міхєєв.

Також РБК-Україна писало, що уряд планує реформувати Держкосмос. Агентство хочуть повернути до того виду, з якого воно починалося.

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