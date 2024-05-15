Кабмін має знайти кредити для "Енергоатому" та "Укренерго", - інвестори

Кабінет міністрів України має покращити ліквідність компаній "Енергоатом" та "Укренерго" шляхом випуску облігацій або ж забезпеченням кредитування компаній, щоб повністю ліквідувати боргову кризу на ринку електроенергії України.

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українську енергетику ".

"Це (покращити ліквідність – ред.) можливо виконати шляхом надання позик для НЕК "Укренерго" з боку міжнародних фінансових установ чи українських банків або ж шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на користь НЕК "Укренерго" чи НАЕК "Енергоатом", - сказав Конеченков.

В УВЕА також зазначили, що це необхідно, щоб "Енергоатом" міг погасити свої борги на ринку за ПСО на електроенергію для населення, а "Укренерго" – борги за послугу з ВДЕ.

Зазначається, що борги державних компаній перед виробниками відновлюваної генерації досі становлять значні суми. За підрахунками УВЕА, сумарна заборгованість перед виробниками електроенергії з ВДЕ станом на 7 травня 2024 року становить 27,3 млрд грн з ПДВ.

Окрім того, рівень розрахунку ДП "Гарантований покупець" перед підприємствами ВДЕ за 2022 рік становить 55,5%, за 2023 рік – 87%, за 4 місяці 2024 року – 72%.

Водночас, заборгованість НЕК "Укренерго" за послугу ДП "Гарантований покупець" за два останні роки становить близько 22 млрд грн (станом на 07.05.2024) і продовжує збільшуватись.

Інвестори зазначають, що тривале існування боргової кризи й відсутність затвердженої урядом дорожньої карти щодо виходу з цієї кризи має безпосередній негативний вплив на інвестиційні плани виробників електроенергії.

Також в асоціації підкреслюють, що це негативно впливає на потенційних інвесторів, які мають можливості й розглядають Україну для інвестицій навіть попри повномасштабну війну.