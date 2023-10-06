Кабмін має втрутитися і зменшити "апетити" УЗ щодо підвищення тарифів, - економіст

"Укрзалізниця дуже неадекватно користується своїм монопольним становищем на ринку перевезень в Україні. І цю ситуацію неможливо ніяк інакше вирішити економічно, крім як допустити на цей ринок всіх бажаючих гравців. Тільки конкуренція, тільки взаємний контроль за цінами і тарифами, які завжди є при високій конкуренції, мінімізує можливі ціни в кожний період часу і максимізує якість надання послуг. Поки конкуренції не буде на ринку як пасажирських, так і вантажних перевезень в Україні, ми й далі будемо мати таку ситуацію", - зауважив Новак.

Він попередив, що зростання тарифу на перевезення призведе до подорожчання собівартості української продукції, а відповідно - втрати нашими підприємцями своїх конкурентних переваг на зовнішніх ринках, та низки банкрутств, які не можна допустити.

"Укрзалізниці вигідне підвищення тарифів. Але це удар для всіх, хто користується "Укрзалізницею". І якщо співставити вигоди для державного підприємства, монополіста, і шкоду для всіх інших економічних суб’єктів, то це порівняння неспівмірне. Вигода від вищих прибутків УЗ набагато менша для держави, ніж втрати тисяч, якщо не десятків тисяч українських суб’єктів господарювання, які користуються перевезеннями УЗ. Тому тут треба реакція уряду: як мінімум треба приборкати ці апетити керівництва "Укрзалізниці". А як максимум - компенсувати частину тарифів самій Укрзалізниці з держбюджету", - резюмував експерт.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про намір "Укрзалізниці" збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% - це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Своєю чергою директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення є недоцільним, адже промисловість України наразі перебуває у вкрай важкому стані.