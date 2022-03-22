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Кабмин компенсирует работодателям часть зарплаты внутренне перемещенных лиц, - Свириденко

Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Правительство продолжает реализацию программы для поддержки экономики и трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра-министра экономики Юлию Свириденко в Facebook.

Она напомнила, что правительство осуществляет релокацию предприятий из областей, где ведутся боевые действия, с целью сохранения существующих рабочих мест и открытия новых вакансий в уже действующих бизнесах.

"Именно в рамках поддержки создания рабочих мест вводится программа компенсации работодателям затрат на зарплату трудоустроенных внутренне перемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев", - рассказала Свириденко.

Для этого предприятию нужно заключить трудовой контракт с гражданином, который является внутренне перемещенной лицом, зарегистрировать данные о трудоустроенное лицо через портал "Дія" или предоставить заявление в Государственную службу занятости.

Такой порядок будет действовать во время военного положения и еще 30 дней после его завершения, добавила министр экономики.

"Рассчитываем, что эти меры помогут с одной стороны уменьшить безработицу, улучшить благосостояние граждан, а с другой - повысить экономическую активность бизнеса Украины", - заявила она.

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Кабинет Министров УкраиныЭкономика Украины