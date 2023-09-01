Кабмін кардинально змінив навчання для українських школярів за кордоном

Що зміниться для школярів за кордоном

"Це стосується й українських дітей, які зараз за кордоном. Ми робимо все, аби вони не втратили зв’язок з українським освітнім простором", - пояснив Шмигаль.

За його словами, таке рішення є однією з важливих передумов для повернення українців додому.

"Тому уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це 6-8 годин на тиждень", - заявив Шмигаль.

При цьому він додав, що оцінки з математики чи, наприклад, з природничих наук будуть зараховані у школі, у якій діти зараз навчаються за кордоном.

Трансформація освітнього процесу

Шмигаль також розповів, що на виконання завдання президента України уряд працює над системною трансформацією освітнього процесу.

Так, віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр освіти Оксен Лісовий уже мають конкретні напрацювання, які до кінця року будуть презентовані. Мова йде про п’ять напрямів:

покращення рівня навичок освітніх менеджерів;

підвищення престижу, оплати праці, навичок та вмінь українських педагогів;

сучасний зміст і сенси освіти на основі НУШ;

оновлена система та мережа для рівного доступу всіх дітей до якісної освіти;

новий освітній простір: його безпека та якість за новими стандартами.

Навчання школярів за кордоном. Дітям хочуть зменшити навантаження

Зазначимо, що попри відновлення очного навчання в Україні, за її межами все ще залишається багато дітей, які навчатимуться в місцевих школах.

Тому, як анонсували в Міністерстві освіти та науки, для того, щоб діти залишалися в українському контексті, для них розширять українознавчий компонент.

Оновлена програма є частиною плану щодо зменшення навчального навантаження.

Тобто пропонується запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання тільки предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах.

При цьому оцінки за інші предмети, такі як математика, природничі науки тощо, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонної школи.

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