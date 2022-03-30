Кабмин изменил порядок выезда за границу для некоторых категорий украинцев

Согласно документу, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии: справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, которое подтверждает назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Пересечение границы может осуществляться:

лицом с инвалидностью I или II группы - в сопровождении одного или обоих родителей, на содержании которых находится такое лицо с инвалидностью, жены/мужа, совершеннолетних сына/дочери, их супруги/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

лицом с инвалидностью III группы - в сопровождении жены/мужа (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

лицом с инвалидностью І или II группы или другим лицом, которое нуждается в постоянном уходе, - в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными категориями лиц (при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход, а в случае сопровождения лица с инвалидностью i или II группы - дополнительно документы, подтверждающие инвалидность);

лицом с инвалидностью, признанного судом недееспособным, - в сопровождении его опекуна , а в случае если опекун такому лицу не назначен, - в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи;

лицами с инвалидностью или другими лицами, которые нуждаются в постоянном уходе, проживающими в учреждениях различных форм собственности и подчинения и которые получают социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода, - в сопровождении лиц, в том числе работников заведения ухода, уполномоченных директором учреждения.

Выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более чем один раз с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

Лица с инвалидностью І группы и дети с инвалидностью имеют первоочередное право на прохождение контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Вместе с ними в приоритетном порядке могут следовать лица, которые их сопровождают.