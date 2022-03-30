Кабмин изменил порядок выезда за границу для некоторых категорий украинцев

Кабинет министров внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Изменения касаются лиц с инвалидностью и их сопровождающиих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 марта 2022 г. № 383.
Согласно документу, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии: справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, которое подтверждает назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.
Пересечение границы может осуществляться:
Выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может осуществляться не более чем один раз с момента введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.
Лица с инвалидностью І группы и дети с инвалидностью имеют первоочередное право на прохождение контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Вместе с ними в приоритетном порядке могут следовать лица, которые их сопровождают.
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