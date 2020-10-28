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Кабмин изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию

Автор: Александр Белоус

Порядок изменили после начала отопительного сезона

Кабинет министров внес изменения в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета. Постановлением установлен механизм учета двухставочных тарифов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, одной из величин, которая используется в формуле для расчета средневзвешенного тарифа, является действующий тариф на тепловую энергию, установленный субъекту хозяйствования, осуществляющего деятельность в соответствующей административно-территориальной единице.

Предприятия теплоэнергетики имеют право формировать одноставочные или двухставочные тарифы на тепловую энергию. Двухставочные тарифы на тепловую энергию складываются из условно-переменной части и условно-постоянной части.

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Однако в Порядке расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию отсутствует механизм учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов.

Проект акта предусматривает правовое урегулирование этого вопроса, предоставляет правило учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов на тепловую энергию.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа. Постановление разделяет долги ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный газ для производства тепла и электроэнергии.

Как сообщало РБК-Украина, Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

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