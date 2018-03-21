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Кабмин изменил статус Офиса привлечения инвестиций

НовостиЭкономика    21.03.2018 - 13:39
Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)
Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

UkraineInvest из совещательного органа превратился в государственное учреждение

Кабинет министров Украины утвердил создание государственного учреждения "Офис привлечения инвестиций". Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно решению правительства, Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) из постоянно действующего совещательного органа при Кабмине превращается в государственное учреждение. Его целью остается привлечение прямых иностранных инвестиций и работа над имиджем Украины  как привлекательной для инвестирования страны.

Отметим, работа офиса заключается в обеспечении инвесторов актуальной информацией и советами относительно особенностей ведения бизнеса в Украине, а также о деятельности в основных отраслях экономики - агробизнесе, производстве, энергетике, инфраструктуре, сфере инновационных технологий.

UkraineInvest способствует координации деятельности органов исполнительной власти в урегулировании проблемных вопросов, которые возникают при инвестировании в украинскую экономику. Специалисты офиса готовят предложения по формированию, улучшению и реализации инвестиционного потенциала Украины, развитию ключевых инвестиционных проектов, стимулированию инвестиционной среды в Украине и защите прав инвесторов.

 

Фото: проект распоряжения об Офисе привлечения инвестиций

 

Фото: пояснительная записка

Напомним, ранее сообщалось, что капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21%.

 

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Теги: Кабинет Министров Украины, инвестиции, офис
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