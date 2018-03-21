Кабмін змінив статус Офісу залучення інвестицій

UkraineInvest з дорадчого органу перетворився на державну установу

Кабінет міністрів України затвердив створення державної установи "Офіс залучення інвестицій". Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з рішенням уряду, Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) з постійно діючого дорадчого органу при Кабміні перетворюється на державну установу. Його метою залишається залучення прямих іноземних інвестицій та робота над іміджем України як привабливої для інвестування країни.

Зазначимо, робота офісу полягає в забезпеченні інвесторів актуальною інформацією та порадами щодо особливостей ведення бізнесу в Україні, а також про діяльність в основних галузях економіки - агробізнесі, виробництві, енергетиці, інфраструктурі, сфері інноваційних технологій.

UkraineInvest сприяє координації діяльності органів виконавчої влади у врегулюванні проблемних питань, які виникають при інвестуванні в українську економіку. Фахівці офісу готують пропозиції щодо формування, поліпшення та реалізації інвестиційного потенціалу України, розвитку ключових інвестиційних проектів, стимулювання інвестиційного середовища в Україні та захист прав інвесторів.

Фото: проект розпорядження про Офіс залучення інвестицій

Фото: пояснювальна записка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що капітальні інвестиції в Україні за 2017 рік зросли на 21%.